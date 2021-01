RUGBY

Marzio Innocenti incassa un colpo basso che infiamma la corsa elettorale. La Fir ha annullato l'elezione del suo delegato dei tecnici a Treviso, Alessandro Onori, per un vizio di forma. Stasera a Villorba si rivota. In caso vinca il rivale Giovanni Grespan del Benetton Treviso (battuto 70-64 il 14 dicembre) sfuma l'en plein di delegati in tutte le province del Nordest.

Elio De Anna lancia il suo programma: 31 obiettivi attraverso i quali ribaltare da capo a piedi la federazione rugby. Fra di essi un director of rugby di alto profilo per il settore senior; la coppia francese Oliver Magne-Pierre Villepreux responsabile del settore junior; Massimo Cuttitta fra i vertici tecnici; la convocazione degli stati generali del rugby; la franchigie di Pro 14 indipendenti dalla Fir nel giro di due anni; il campionato italiano spostato alla domenica, con una ricca dotazione finanziaria per rilanciarlo. La presentazione avverrà giovedì 14 gennaio in Webinar.

LA FEDERAZIONE FA RIVOTARE

Sono le ultime novità riguardanti i due candidati triveneti alla presidenza della Federazione italiana rugby. Si voterà il 13 marzo a Roma. Innocenti e De Anna sono in lizza contro altri due esponenti d'opposizione (Giovanni Poggiali, Gianni Amore) e tre della maggioranza andata in frantumi (per ora): il presidente Alfredo Gavazzi che corre per il 3° mandato, Nino Saccà e Paolo Vaccari (di Calvisano come Gavazzi).

Il vizio di forma contestato a Innocenti e Onori è l'invio di 15 deleghe via mail direttamente al candidato e non alla sede del comitato, come vorrebbe la procedura Fir. Perciò è stata emessa una delibera presidenziale d'urgenza il 3 gennaio che ha annullato il voto e nominato commissario dell'assemblea odierna il padovano Fabio Beraldin. Il tutto su input del consiglio federale, dove sono presenti i tre candidati di maggioranza rivali di Innocenti. Sono state annullate anche le elezioni a L'Aquila, dove presidente del comitato abruzzese è Giorgio Morelli, in lista con Innocenti. È stata eletta Stefania Mannucci, ma si contesta un vizio di forma nel ballottaggio che l'ha vista prevalere 37-21 su Pierpaolo Rotilio dopo il 22-22 iniziale. Domanda: se i casi avessero riguardato uomini di Gavazzi o della maggioranza il consiglio federale e la Fir si sarebbero comportati così?

«Io e il Comitato veneto riteniamo che nella vicenda non siano state seguite le procedure indicate da regolamento organico e statuto, ricorreremo nelle sedi opportune - commenta Innocenti -. Un dato politico, però, emerge già dalla votazione annullata: la volontà che c'è di cambiare chi guida da anni il nostro rugby».

Ivan Malfatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

