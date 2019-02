CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYMamma vicentina, padre scozzese. Per lei la partita con la Scozia è un derby di famiglia.Tommaso Allan se la ride divertito. Alla vigilia della partita con la Scozia a Murrayfield, che oggi inaugura il ventesimo 6 Nazioni, il mediano di apertura azzurro non sembra essere attraversato da dubbi. «Il primo anno che ho giocato con l'Italia è stato un po' strano in famiglia racconta -. I nonni e gli zii paterni sono trapiantati in Sudafrica ma come ogni buon scozzese molto legati alla tradizione. Io poi che pur essendo nato a Vicenza e...