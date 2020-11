RUGBY

La sconfitta numero 5 del Benetton è arrivata in modo rocambolesco. Avanti 22-10 a metà ripresa e con un uomo in più per l'espulsione definitiva di Evans, il Benetton ha fallito l'occasione di vincere per la prima volta a Swansea ed è stato battuto 22-24 dagli Ospreys, i quali si sono installati ancor più pesantemente al terzo posto del girone A. Il Benetton, invece, è sempre più in fondo alla classifica del girone B, unica squadra senza vittorie. Un match incredibile, con il Benetton che pur tra tanti problemi ha fatto vedere qualche progresso, tuttavia un'occasione come questa sarà difficile capiti ancora. Quanto accaduto più volte l'anno scorso e pure in questa stagione contro Ulster e Leinster, si è ripetuto ieri a Swansea, con il Benetton incapace di gestire il vantaggio o lo stretto contatto, per sciupare tutto negli ultimi 10'. La disciplina per 70' e, finchè sono rimasti in campo i piloni titolari (Pasquali e Traore), anche la mischia ordinata, oltre a un Hame Faiva in alcuni momenti esemplare, autore di 3 mete e una prestazione maiuscola, sono state le note liete; trasmissione difficile e lentezza nella manovra, aspetti invece da migliorare assolutamente, perché è inaccettabile perdere così tanti palloni e poi la lentezza nel gioco ha fatto divenire il Benetton fin troppo prevedibile.

La prestazione di Faiva, non nuovo a exploit simili, avrà fatto felice anche Franco Smith che punta pure sul tallonatore del Benetton per i prossimi impegni azzurri del nuovo anno. E poi, vogliamo cominciare a piazzare i palloni possibili? Nel primo tempo, sul 7-7, Keatley ha avuto un calcio da 45 metri centrali. La scelta? Andare in touche. E poi? Perdita del possesso. Dopo un inizio difficile (0-7 al 3'), il Benetton è riuscito a mettere ben presto le cose a posto ma la svolta che poteva sembrare quella definitiva, è stata nella prima metà della ripresa. Chiuso il primo tempo sotto 7-10, nei primi 20' del secondo per i trevigiani un parziale di 15-0 grazie ad altre due mete di Faiva e 5 punti di piede di Keatley che hanno fatto lievitare il risultato sul 22-10. Partita in discesa. Invece, la stanchezza, la poca esperienza di Alongi e Gallo, un'indisciplina esagerata (3 falli in 6'), hanno rimesso tutto in discussione e gli Ospreys, prima con un contropiede tagliente e poi con un drive penetrante, hanno ribaltato il match.

ANCHE LE ZEBRE KO

Non è andata meglio alle Zebre che sono state battute in casa dal Connacht 12-47. Per i parmensi Boni e Manfredi in meta e una trasformazione di Rizzi. Intanto debutto vincente in Premiership per l'ex Treviso Marco Fuser con il neo promosso Newcastle, ha vinto 19-12 a Bath giocando 80'.

Ennio Grosso

