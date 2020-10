RUGBY

La nuova stagione di Pro 14 delle squadre italiane comincia da un vecchio male. La mancanza di concretezza nei momenti decisivi. Sono passati 10 anni e 70-80 milioni investiti dalla Fir (quindi da tutto il movimento) da quando Benetton Treviso e Zebre Parma (prima Aironi Viadana) sono approdate alla ribalta celtica. Ma la lacuna resta.

Lo si è visto nella 1ª giornata. Entrambe hanno avuto la chance di vincere. Invece hanno perso, pur con modalità diverse, fallendo pure il punto di bonus. Le Zebre federali 16-6 in casa col Cardiff giocando un tempo in superiorità (parziale disarmate 3-6). Il Benetton a partecipazione privata 35-24 nella tana dell'Ulster, segnando 3 mete, dominando possesso e territorio, entusiasmando in attacco, andando avanti 24-21, ma poi crollando sotto i colpi del maul.

«Dovessi fare un titolo - conferma Antonio Pavanello, ds dei trevigiani - direi drive dell'Ulster 35, Benetton 24. Però l'abbiamo persa anche nei primi 20': 5 volte nei 22 metri e mai a segno. È vero, è mancata la concretezza. Non possiamo dirci soddisfatti del risultato, se vogliamo essere fedeli alla nostra filosofia. Ovvero non sentirsi appagati dalle belle prestazioni (o sconfitte onorevoli, ndr). Ma in un'analisi più approfondita ci sono tanti altri aspetti positivi».

LA DIVERSA PREPARAZIONE

Pavanello ne elenca almeno quattro. «La volontà di stare sempre in partita. La voglia di sfidare una squadra attrezzata per vincere il torneo. La prestazione di tanti giovani al debutto (l'apertura Paolo Garbisi, 20 anni, su tutti, ndr). L'aggressività degli avanti, nonostante l'inferiorità fisica».

Qui Pavanello allarga il campo alla valutazione complessiva della stagione di Pro 14. «Con lo stesso tipo di preparazione tra noi e loro le cose sarebbero andate diversamente. La piena condizione a questi livelli la trovi dopo 4-5 partite. L'Ulster le ha sulle gambe, grazie ai play-off e ai quarti di coppa appena giocati. Il Benetton no. Ha solo le due sfide con le Zebre. Ho parlato con i ragazzi alla fine, dicevano di essere fisicamente provati. È uno squilibrio di minuti giocati decisivo. E si ripeterà anche sabato a Treviso nella 2ª giornata contro il Leinster. È un dato di fatto che rende quest'edizione del Pro 14 particolare. Insieme all'altro squilibrio: squadre che daranno tanti giocatori alle nazionali in autunno e nel Sei Nazioni e altre no. Al Benetton siamo penalizzati su entrambi i fronti. Ma non recriminiamo. Abbiamo costruito un bel gruppo. Pieno di giovani con l'opportunità di crescere».

LA SVOLTA SUDAFRICANA

Oltre a squilibrio l'altra parola chiave di questo Pro 14 è incognite. Per l'evoluzione dell'emergenza Covid e la svolta del Sudafrica con l'ingresso delle 4 franchigie di Super Rugby. Il campionato è partito a 12 squadre (senza Cheetahs e Kings) e potrebbe finire a 16 (con Lions, Sharks, Bulls e Stormers). «Una svolta che avrei sottoscritto anch'io, fossi stato un dirigente sudafricano. L'ingresso delle quattro big dà importanti opportunità mediatiche, commerciali, economiche, di marketing e pubblico. Bisogna però rispettare l'integrità di questo torneo. L'ingresso potrebbe essere spostato al 2021/22. Ma la situazione è aperta, decideranno i vertici del Pro 14».

Ivan Malfatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA