RUGBYLa Nazionale più bella nella partita più importante. Quella da non perdere, pena il fallimento totale del tour estivo, chiuso invece in parità. Così l'Italia del rugby a Kobe nel 2° test si è riscattata battendo 25-22 il Giappone. Ha spento il Sol Levante e riacceso la luce in fondo al tunnel, fermato a 8 i ko consecutivi, ma soprattutto vinto un match simile a quello perso tre mesi fa con la Scozia. Allora negli ultimi 20' agli scozzesi riuscì la rimonta da 12-24, ieri ai giapponesi da 3-19 no. Un segno di crescita? «Avevamo...