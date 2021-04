Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RUGBYLa nazionale di rugby in Italia è sempre più donna. L'Italia femminile, grazie alla vittoria 41-20 in Scozia è salita al 5° posto nel ranking di World Rugby aggiornato ieri. Eguaglia il primato già raggiunto nel febbraio-ottobre 2020. Con 78,77 punti le azzurre salgono dal 7° posto superando Australia (78,68), Usa (78,19) e tenendo dietro l'Irlanda (75,66) rivale sabato nella finale per il 3° posto del Sei Nazioni. Davanti...