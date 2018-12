RUGBY La giornata di festa, per l'inaugurazione della nuova copertura della tribuna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYLa giornata di festa, per l'inaugurazione della nuova copertura della tribuna Est dello stadio di Monigo e il fattore emotivo nel vedere tutti i giocatori del Benetton scendere in campo completamente rasati, a sostegno di Nasi Manu, il compagno malato di tumore, non poteva avere un epilogo migliore. Il Benetton ha battuto gli Harlequins 26-21 nel terzo turno della Challenge Cup, grazie a una meta di Ioane a 10 secondi dalla fine, una marcatura che ha lanciato il Benetton al comando, in tutta solitudine, della Poule 5 di Challenge Cup. Un...