RUGBY

La Federazione italiana rugby (Fir) considera le squadre del campionato Top 12 dilettanti, ma per disputare amichevoli nell'era Covid-19 impone loro di rispettare un protocollo sanitario da professionisti.

È la situazione paradossale (ma non c'è da stupirsi) creata dalla delibera presidenziale del 1° settembre che ha deciso di «estendere l'applicabilità del Protocollo denominato Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione r gestione delle gare di rugby de campionato Pro 14 (professionistico, ndr) in modalità a porte chiuse, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 anche alle amichevoli e agli allenamenti congiunti organizzati da società partecipanti al campionato di Top12 (dilettanti, ndr) e dalle squadre nazionali maggiori italiane, fino a quando non verrà adottato un apposito protocollo, in linea con i contenuti del Dpcm 07.08.2020».

IL PROTOCOLLO

Il protocollo del Pro 14 prevede i tamponi (costo 60-70 euro l'uno) a giocatori, staff e altre disposizioni per i quali un'amichevole viene costare a squadra da 2.000 euro circa (se i tamponi sono fatti una sola volta) a 7.000 (se vengono ripetuti). Costi elevati, se non insostenibili, per le squadre di Top 12. Tanto più che il Pro 14 prevede un fondo d'indennizzo per queste modalità Covid (85.000 euro a stagione), mentre la Fir non e fa menzione.

Finora tra i dilettanti si sono tenuti solo due allenamenti-amichevoli. L'allenamento congiunto del Valorugby con i francesi del Monaco a San Remo, sabato 29 agosto, che ha suscitato la richiesta di spiegazioni alla federazione da parte del presidente del Comitato regionale veneto (Crv), nonché candidato alle elezioni, Marzio Innocenti.

ALLENAMENTI

Forse per questo il 1° settembre è poi uscita la delibera presidenziale. L'allenamento in famiglia (per questo realizzabile senza rispettare il protocollo Pro 14) dalla FemiCz Rovigo mercoledì per la Festa dell'abbonato, che ha riportato per la prima volta il pubblico in uno stadio di rugby italiano (400 spettatori circa).

AMICHEVOLE

Il primo allenamento congiunto con regole (e spese) da professionisti per i dilettanti sarà domani a Parma fra Valorugby e Nazionale azzurra in ritiro. La prima amichevole verà sarà sabato 12 a Reggio Emilia, Valorugby-Rovigo. Bisogna però uscire da questo paradosso.

Proponendo un protocollo Covid sostenibile dai club italiani, non solo di Top 12, ma di serie A, B, C e giovanili. Sembra che la Fir ci stia lavorando, meglio tardi che mai. L'avrebbe già sottoposto alle autorità sanitarie competenti.

In caso di risposta affermativa il consiglio federale (date probabili 11 o 14 settembre) l'approverà. Da quel momento anche i dilettanti potranno tornare a giocare a rugby con regole da... dilettanti.

Ivan Malfatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA