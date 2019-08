CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYL'Italrugby dei titolari, o quasi, per dare una lezione alla Russia pensando agli Springboks. È la scelta fatta da Conor O'Shea per la seconda amichevole premondiale, sabato a San Benedetto del Tronto (Ap), ore 18,25 diretta Rai 2. Del XV in campo a Dublino è confermato solo Minozzi.Il ct azzurro ha detto che avrebbe visionato fra l'Irlanda e i russi tutti i 38 convocati. Invece due del Benetton resteranno a bocca asciutta. Il tallonatore Engjel Makelara per scelta. Il centro Marco Zanon per l'infortunio muscolare. Non saranno nemmeno...