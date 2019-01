CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYL'Italia torna in mischia per il Sei Nazioni. Sarà il torneo del ventennale azzurro e si vorrebbe celebrarlo tornando alla vittoria dopo una serie drammatica di tre cucchiai di legno consecutivi. In particolare ci tiene il ct Conor O'Shea, tecnico irlandese rispettato a livello internazionale e campione d'Inghilterra alla guida degli Harlequins, ma sottoposto all'inesorabile effetto della panchina azzurra: finora in due edizioni del Sei Nazioni zero vittorie. Anche per lui è tempo di mettere fine alla serie nera. Però nella...