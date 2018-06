CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYL'ITALIA RISALEAL 13° POSTOL'Italia, rientrata ieri a conclusione del tour in Giappone, risale in 13. posizione (72.56 punti) nel ranking internazionale. Grazie alla vittoria sui Brave Blossoms (25-23) ha superato Tonga in graduatoria. Nessun avanzamento per gli Usa, che restano quindicesimi ma avvicinano Tonga e l'Italia grazie alla storica vittoria a Houston sulla Scozia (30-29) che paga lo scivolone passando in 7. posizione. Balzo al 3° posto del Galles alle spalle di Nuova Zelanda e Irlanda. Negli altri test del week end...