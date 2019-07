CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYL'Italia del rugby scala il ranking mondiale nel modo finora più consono nell'era della presidenza Gavazzi, ovvero non giocando. Perché quando gioca perde quasi sempre (22 sconfitte di fila nel Sei Nazioni) e torna indietro come i gamberi.Nell'aggiornamento settimanale l'Italrugby impegnata nella chiusura del ritiro pre mondiale a Pergine Valsugana (Tn) è salita al 13° posto grazie alla sconfitta per 25-17 di Tonga contro Samoa all'esordio della Pacific Nations Cup. Nell'altro match il Giappone ha battuto le Figi 34-21. L'unica altra...