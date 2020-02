RUGBY

L'Italia aspetta il sole. All'Olimpico oggi è annunciata una giornata primaverile e anche la nostra Nazionale spera che il cielo sul suo destino torni limpido. Perché non vince una partita del Sei Nazioni dal 15 febbraio 2015 ad Edimburgo (19-22) proprio contro quella Scozia con la quale oggi si gioca il cucchiaio di legno. Dopo 24 sconfitte chiudere il Torneo per la quinta volta di fila senza vittorie sarebbe un dramma di proporzioni gigantesche. Ci saranno ancora le partite con Irlanda e Inghilterra. Ma se c'è qualche chance di interrompere la serie più nera che il rugby ricordi, deve afferrarla oggi, contro l'altra squadra ancora a zero vittorie, pur se con due punti di bonus e una tenuta difensiva superiore a quella italiana. Del resto anche nel 2015, alla terza giornata, gli highlander venivano da due sconfitte di misura e poi a Murrayfield furono ribaltati nei minuti finali.

L'unico azzurro in campo oggi, titolare anche allora, è Luca Morisi, centro del Benetton Treviso (Allan e Bisegni entrarono nella ripresa).

Morisi, cosa le ha lasciato quella partita?

«Arrivavamo da una settimana sofferta e da due sconfitte nette. Per noi era la partita della vita, ma eravamo alle prese con molti infortuni. Per me è stata anche la prima e finora purtroppo unica vittoria nel 6 Nazioni. Un'emozione indescrivibile e sarebbe bello che anche i miei compagni la provassero domani (oggi, ndr)».

Un successo maturato nel finale.

«Una vittoria ottenuta con la forza e il carattere. Ricordo il maul decisivo. Entrammo quasi tutti a spingere. Una meta non spettacolare ma efficace».

Dopo cosa è successo all'Italia?

«C'è stata una serie di coincidenze particolari. Da un lato i nostri avversari sono cresciuti molto a cominciare dal Galles, dagli stessi scozzesi. Le nostre avversarie sono entrate tutte nelle prime 7-8 del ranking mondiale, noi invece abbiamo dovuto affrontare un cambio generazionale delicato. Un gruppo straordinario aveva raggiunto l'apogeo, anche nelle franchigie».

Perché non se ne vince più una?

«Il Sei Nazioni è un torneo molto duro. Teniamo conto che si gioca solo con le più forti. E noi abbiamo lavorato sulle basi. Ci stiamo impegnando tantissimo, partita dopo partita e siamo certi che i risultati verranno presto. Però non è che questo pensiero sia un'ossessione. Lo spirito del rugby è affrontare ogni partita come fosse un test-match, i precedenti non li guardiamo».

Il nuovo corso con il ct Franco Smith che novità sta portando?

«Franco è un uomo d'altri tempi, intendo come persona. Come tecnico viene da una notevole esperienza nel Pro14 e con lo staff del Sudafrica. Ha le idee chiare e un progetto preciso in testa. L'ho avuto come capo allenatore al Benetton e per me non è una sorpresa anche se l'ho trovato molto migliorato nella comunicazione».

Il fatto che abbia un incarico ad interim non vi sta condizionando?

«Non direi. Lui si è posto come se non lo fosse affatto, e questo si avverte chiaramente. E del resto anche se non dovesse essere confermato come capo allenatore, resterà nello staff come tecnico dell'attacco, quindi direi che il suo lavoro è di lunga durata. Dobbiamo solo dargli tempo, non si può vedere tutto in poche settimane».

Come vuole essere il vostro gioco?

«Vogliamo giocare un po' di più la palla, cercare gli spazi. Abbiamo iniziato a lavorare su uno schema di base al quale poterci ancorare in ogni momento, in caso di bisogno. Ancora non si è visto tutto. E non abbiamo sfruttato tante occasioni».

Però con queste azioni alla mano non avete fatto molta strada nei momenti di massima pressione.

«Ci stiamo lavorando. Per essere efficaci con il movimento di linea dobbiamo migliorare nei punti d'incontro, velocizzare la pulizia della palla, solo così possiamo avanzare».

Ci vorrebbe anche dell'alternanza col gioco al piede che per il momento non è pervenuto.

«Conosciamo tutti molto bene Franco Smith. Non è certo il tipo da trascurare il gioco al piede. Ci stiamo lavorando sodo. Lui mette molta enfasi sui calci tattici. Ma bisogna portare una pressione di linea molto più efficace, questo è sicuro. Ci arriveremo».

A Treviso Smith aveva costruito una grossa parte del suo gioco offensivo attorno al maul. Il vostro drive invece balbetta.

«Vale lo stesso discorso del gioco al piede. Smith punta molto sui raggruppamenti penetranti, non è cambiato in questo. Anche qui ci stiamo applicando con intensità. Ma assembliamo un pezzo alla volta».

In difesa intanto avete subito dieci mete in due partite.

«In Galles abbiamo pagato qualche leggerezza di troppo. Anche qui contano molto i punti d'incontro per rallentare l'uscita del pallone e avere il tempo di ripiazzare la linea. Se la difesa è schierata è più difficile sbagliare i placcaggi, questo è pacifico. In particolare va migliorato l'intervento del primo sostegno sul compagno, che deve arrivare prima che cada a terra».

Che Scozia troverete?

«Fisica, orgogliosa, forte in difesa. In Irlanda aveva la vittoria in pugno».

Come pensate di batterla?

«Con la consapevolezza che sarà una partita difficile, prima di tutto. E poi rispettando il nostro piano di gioco. Ma per farcela dovremo andare a mille all'ora».

Antonio Liviero

