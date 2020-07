RUGBY

L'Argos Petrarca annuncia l'arrivo di altri tre nuovi giocatori che faranno parte dell'organico per la prossima stagione. Il primo, Andrea Bettin, è un gradito ritorno. Trequarti centro di uno e novanta per quasi 100 chili, la scorsa stagione, dopo sette campionati con il Petrarca, ha vestito la maglia di Colorno. Già nazionale giovanile Under 17, 18 e 20, ha partecipato a due edizioni della Coppa del Mondo juniores in Sudafrica e Cile nel 2012 e 2013. «Sono molto contento di essere tornato al Petrarca dopo l'esperienza di un anno a Colorno dice - Qui ritrovo vecchi amici e molti giocatori nuovi con cui costruire una squadra solida e competitiva. Il mio ritorno a Padova è stata una scelta di cuore perché qui mi sento a casa mia».

C'è poi Riccardo Capone, ala di un metro e 90 per 95 chili, classe 2000, uno dei giovani più promettenti del rugby italiano, l'anno scorso in forza al Piacenza, già azzurro Under 18 e Seven. Nativo di Guardiagrele (Chieti) ha vestito le maglie di Sambuceto, Gran Sasso, dell'Accademia Federale Francescato. «Ho iniziato a giocare nella mia città, Sambuceto, quando avevo 8 anni - racconta - portato da mia padre, ex giocatore. Sono molto contento di iniziare questo percorso con il Petrarca, società che reputo una delle migliori in Italia, un ottimo posto dove potermi migliorare. Sono pronto e entusiasta per questa nuova esperienza».

Infine Giulio Colitti, 23 anni, trequarti centro, un metro e 84 per 95 chili. Viene dalla Capitolina di Roma, dove ha iniziato con le categorie giovanili. «Ho iniziato a giocare in under 12 afferma - perché il tennis, sport che praticavo prima, non mi divertiva più come un tempo. Negli ultimi due anni ho sempre giocato primo centro tranne pochi sprazzi di partita da mediano di apertura, ruolo che avevo ricoperto nelle giovanili. Ringrazio il Petrarca, un club importante, credo che sia il posto ideale per provare ad appagare le ambizioni che nell'ultimo periodo stanno crescendo in me».

Diventano così 14 i nuovi giocatori finora portati al Petrarca dal tandem Vittorio Munari e Corrado Covi. Una vera rivoluzione.

Ritorna al Petrarca, non più da giocatore, ma come medico, Giacomo Belluco, che andrà a completare lo staff sanitario composto da Carlo Andreoli, Andrea Salar e Andrea Zuin. Da giocatore, Giacomo ha iniziato con il Petrarca a 11 anni, facendo tutta la trafila delle giovanili fino all'Under 20. Quindi, dopo tre anni al Rubano, ha vestito la maglia della prima squadra fino al 2019. Belluco, che ha 27 anni, si è laureato in Medicina nel 2018, e ora si sta specializzando in ortopedia all'ospedale di Padova.

