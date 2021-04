Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RUGBYIl salto di qualità dell'Italia nel rugby del Sei Nazioni, mai riuscito agli uomini, pare ormai acquisito e consolidato tra le donne. Il dato è confermato dai risultati dell'ultimo torneo femminile. Disputato per la prima volta con una formula (due gironi da tre più le finali) e in una finestra temporale diverse da quello maschile, per far fronte all'emergenza Covid. Le due novità hanno funzionato. Hanno fornito maggiore visibilità...