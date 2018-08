CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYIl mondo della palla ovale in lutto: Louis Fajfrowsky, 21enne giocatore della squadra dell'Aurillac (ProD2, la seconda divisione professionistica francese) è morto per un colpo al volto subito ieri sera durante una partita amichevole contro il Rodez. Lo ha annunciato lo stesso club, secondo quanto riporta il quotidiano sportivo L'Equipe. Il giovane Fajfrowski (nella foto) era uscito dal campo dopo il placcaggio e si è sentito male negli spogliatoi. Si era ripreso per due volte ma ha avuto un successivo malore che gli è stato fatale....