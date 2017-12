CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYIl Benetton ha concesso il bis. Dopo aver vinto il derby di andata con le Zebre, si è imposto anche in quello di ritorno, centrando così il quarto successo consecutivo nelle sfide italiane di Pro14, il nono complessivo. L'ultima vittoria delle Zebre contro il Benetton risale al 3 gennaio 2016 quando s'imposero 18-8 a Treviso nel match che poi costò la panchina a Umberto Casellato. Con questo successo Treviso ha anche recuperato 4 punti sull'Edimburgo, battuto a Glasgow 17-0 in un match prima sospeso per ragioni di sicurezza e poi...