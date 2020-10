RUGBY

Il Benetton combatte alla pari con le migliori irlandesi (Ulster, Munster), pur uscendone perdente. Matteo Minozzi vola in finale di Premiership inglese da protagonista, segnando una delle 5 mete nel 47-24 in semifinale al Bristol. Deludono le Zebre con la doppia impressione di impotenza mostrata nei ko con i gallesi Cardiff Blues e Newport Dragons.

Queste sono le premesse per l'Italia del rugby in vista dei recuperi del Sei Nazioni contro Irlanda (sabato 24) e Inghilterra (sabato 31). La Nazionale si è radunata ieri a Roma con 3 novità: il pilone Tiziano Pasquali al posto di Traorè infortunato; gli aggiunti Antonio Rizzi apertura e Cristian Stoian seconda linea; Minozzi rimasto a Londra. Il ct Franco Smith dovrà giocare le sue carte appoggiandole su un tavolino zoppicante da uno dei tre piedi sui quali poggia per sperare di interrompere l'umiliane striscia di sconfitte consecutive (25), costruita insieme ai predecessori Brunel e O'Shea.

Il piede più solido del tavolino è il Benetton. Capace, pur sconfitto 37-25, di spaventare con 3 mete i campioni del Leinster (filotto di 21 vittorie nel torneo) rimanendo in partita fino 6' dal termine. Il tutto nonostante la differenza di preparazione a favore degli irlandesi, che hanno giocato le fasi finali di Pro 14 e Champions Cup. Treviso non ha ritrovato concretezza, niente punto di bonus, ma il maul sì, oltre a quanto di buono già fatto vedere. Riuscirà a trasferire il tutto in maglia azzurra? Sabato c'erano 16 nazionali nel Leinster e 14 nel Benetton, praticamente un'anticipazione di Irlanda-Italia. Quindi il test era probante. Unico interrogativo gli stranieri. Quanto è in percentuale il peso di Tavuyara, Duvenage, Ioane, Herbs & C. nella competitività di questo Benetton? Se è tanto, troppo secondo certi osservatori, l'effetto positivo in Nazionale sarà ampiamente depotenziato. Perché gli stranieri lì non ci sono. Quindi la narrazione federale del lavoro armonico con le franchigie e della utilità ai fini dei risultati azzurri ne sarà ridimensionato.

IL TERZO PIEDE ZOPPICANTE

Il secondo piede solido del tavolino per Smith è quello degli azzurri all'estero. Polledri, erede di Parisse a n.8, e Varney hanno brillato con il Gloucester. Minozzi ancora di più. La finale dei suoi Wasp contro l'Exeter (sabato 24, giorno di Irlanda-Italia) è la prova dello spessore internazionale raggiunto dal funambolo padovano dopo il grave infortunio. È l'estremo titolare di uno dei primi due club inglesi, in stagione ha giocato 17 partite con 3 mete per complessivi 1250'. Peccato non averne di più a questi livelli di giocatori, come un tempo succedeva con i Castrogiovanni, Bortolami, Ghiraldini, Parisse, Bergamasco. Il 31 ottobre vivremo un paradosso. L'Italia potrà avvalersi di lui, mentre l'Inghilterra avrà una rosa senza i big delle prime 6 formazioni di Premiership, con 12 esordienti su 28 selezionati. Una grande chance per avvicinarla nel risultato, se non proprio per batterla.

Il terzo piede, zoppicante, del tavolino azzurro sono le Zebre. Contro il Cardiff i federali sono riusciti a chiude 3-6 il secondo tempo con l'uomo in più. Contro Newport hanno migliorato in concretezza (3 volte a segno sulle 4 in cui sono entrati nei 22), ma sono state soggiogati dalla franchigia storicamente peggiore del Pro 14 (Kings a parte). A fine primo tempo potevano essere già sotto di 4 mete. Senza gli svarioni dei rivali le 2 segnature non ci sarebbero state. Hanno perso la brillantezza in attacco senza migliorare il rendimento in difesa. Soffrono nelle fasi statiche. La sensazione è che queste Zebre trasporteranno più debolezza che forza in Nazionale.

