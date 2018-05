CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYGREEN TECNICODEL SAN DONÀCraig Green è il nuovo allenatore del Lafert San Donà. Il neozelandese campione del Mondo 1987, che lascia la Tarvisium, sostituirà il sudafricano Zane Ansell che si accasa a Verona. Da allenatore Green ha vinto 4 scudetti con il Benetton.COPPA DEL MONDOITALRUGBY, TEST FRANCESEUno dei quattro test match dell'Italia in preparazione della Coppa del Mondo 2019 in Giappone, sarà disputato contro la Francia. Lo ha annunciato ieri la Fir. L'incontro di giocherà il 30 agosto in Francia e sarà il terzo per gli...