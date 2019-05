CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBY«Gli altri continuano a crescere veloci, noi più lenti, dobbiamo trovare il modo di accelerare».Fabio Roselli, 48 anni, da trequarti campione d'Italia con la Roma (2000) e 17 volte azzurro, è oggi allenatore della filiera federale e della Nazionale under 20 che giovedì parte per il Mondiale in Argentina. Sintetizza così la missione di Fir e movimento in questa categoria. Anello di congiunzione fra settore giovanile, dove gli azzurrini tengono il passo dei rivali, e l'Italrugby di O'Shea, disastrosamente ko da 22 partite nel Sei...