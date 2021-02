RUGBY

Gentile Direttore,

ho letto con stupore l'articolo Fir, caos candidature - Un dossier su Vaccari pubblicato oggi dal suo giornale a firma del sig. Malfatto. Se è vero, come è vero, che ho preferito evitare di rilasciare commenti al sig. Malfatto quando mi ha contattato offrendomi l'opportunità di fornire la mia versione, ciò è stato fatto a tutela del movimento che si accinge a rinnovare le cariche per il proprio quadriennio e che deve determinare il proprio futuro senza influenze improprie. Oggi il rugby italiano ha quanto mai bisogno di certezze, non di misere delazioni o squallide illazioni su dossieraggi pervenuti in anonimato degni dei peggiori regimi, le cui notizie, tra l'altro, non vengono neanche verificate prima della loro pubblicazione.

Per il rispetto che devo a lei e ad una testata che da sempre dedica significativo spazio al nostro sport trovo l'articolo odierno spiacevole nei toni e strumentale nei contenuti, dal momento che la Commissione verifica poteri ha approvato la mia candidatura sulla base delle disposizioni statutarie vigenti.

Insinuare, come traspare tra le righe redatte dal sig. Malfatto, che la mia candidatura o - peggio - la mia persona non rispondano pienamente ai principi di lealtà e correttezza previsti prefigura una malcelata volontà di favorire indirettamente candidati più vicini alle simpatie personali del redattore ed è contrario ai principi di un sano giornalismo informativo. Ugualmente trovo fortemente lesive della mia persona le dichiarazioni che il Presidente federale ha rivolto nei miei confronti, che mi hanno ferito nei contenuti e nei modi, ancor più per il lungo legame umano e personale che ha unito per anni la mia famiglia e quella di Alfredo Gavazzi.

Nel merito della vicenda trattata, vorrei ribadire che la situazione dell'impianto di Camposampiero a cui l'articolo fa riferimento afferisce un bando pubblico nel quale FIR è in alcun modo coinvolta ed al quale lo Studio professionale della mia famiglia aveva partecipato, come spesso accade in modo lecito e trasparente per bandi analoghi.

Le chiedo dunque di voler precisare quanto prima come la mia persona e la mia candidatura alla Presidenza siano estranee alle insinuazioni riportate nell'articolo e mi riservo di tutelare il mio buon nome, quello della mia famiglia e quello della mia azienda nelle sedi opportune laddove il Suo giornale - o altre testate o blog di settore - dovesse persistere nella linea editoriale assunta quest'oggi o diffondere informazioni mendaci o diffamatorie. Nel ringraziarla per la sua attenzione, i miei più cordiali saluti

Paolo Vaccari

Consigliere Fir e candidato alla Presidenza Fir 2021/24



(i.m.) Nessuna insinuazione o strumentalità da parte mia, ma la semplice ricostruzione di una vicenda attraverso documenti, dando per correttezza la possibilità alla parte in causa di esprimere la propria posizione. Il sig. Vaccari ha ritenuto di non farlo quando l'ho contattato per l'articolo, sono felice l'abbia fatto ora e di questo lo ringrazio. I più cordiali saluti.

