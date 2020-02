RUGBY

FRANCIA IMBATTUTA

BENETTON A CARDIFF

Nell'altra gara della terza giornata del Sei Nazioni la Francia ha battuto in trasferta il Galles 23 a 27. Oggi alle 16 Inghilterra-Irlanda. Oggi in campo anche il Benetton in Pro14. I Leoni trevigiani saranno impegnati alle 18.15 a Cardiff (diretta Dazn). Dopo 1 anno rientra Lamaro in terza linea, occhi puntati sul pilone Pasquali che potrebbe sostituire Riccioni, infortunato, in Nazionale.

SCI ALPINO

GUT FA IL BIS IN DISCESA

BRIGNONE 4., COPPA A SUTER

Bissando il successo di venerdì, la svizzera Lara Gut-Behrami ha vinto, con il tempo di 1'27'75, anche la discesa-due a Crans Montana. Seconda di nuovo Corinne Suter (1'27'75), terza l'austriaca Nina Ortlieb (1'27'78). Miglior azzurra Federica Brignone, quarta, che, con 1.198 punti, si è avvicinata ancora di più in classifica all'assente Mikaela Shiffrin con 1.225 punti. Trattandosi della penultima discesa della stagione, Suter, con 477 punti, ha anticipatamente vinto la coppa di specialità.



BIATHLON

STAFFETTE, AZZURRI SENZA PODI. NAS, SOSPETTO DOPING

Azzurri senza podi nelle due staffette di ieri ai mondiali di Anterselva. La staffetta donne è stata vinta dalla Norvegia davanti a Germania e Ucraina, con l'Italia solo decima. Nella prova maschile oro alla Francia, argento alla Norvegia, bronzo alla Germania. Azzurri settimi. A tener banco la vicenda del russo Aleksandr Loginov: la stanza d'hotel del 28enne vincitore dell'oro nella gara sprint una settimana fa è stata perquisita per un sospetto caso di doping.

© RIPRODUZIONE RISERVATA