Clamorosa esclusione dalle elezioni della Federazione italiana rugby di Elio De Anna, stella dell'Italia e del Rovigo da giocatore, ex presidente della Provincia di Pordenone. De Anna si candidava come presidente. La commissione verifica poteri della Fir, presieduta da Vittorio Zanichelli, ne ha decretato l'inammissibilità. Motivo: «Un vizio di forma- spiega De Anna - Abbiamo presentato le firme di 12 tecnici a sostegno della candidatura, dovevano essere al massimo 10. Verificherò la possibilità di ricorso, altrimenti mi atterrò alle regole. Nessuna polemica». La corsa alla presidenza avrà quindi 5 candidati: Alfredo Gavazzi, Nino Saccà e Paolo Vaccari (esponenti della maggioranza); Marzio Innocenti e Giovanni Poggiali (opposizione). Ammessi al voto per un posto da consigliere 27 dirigenti in quota società (inammissibile l'ex presidente del Crv Roberto Bortolato), 7 per i giocatori, 4 per i tecnici.

Subito eliminato dagli Australian Open Jannik Sinner. L'azzurro ha ceduto al canadese Denis Shapovalov (n.12 del mondo) in cinque set: 3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4. Avanti invece Giorgi ed Errani.

