RUGBYEsordio tra luci e ombre per l'Italia alla Coppa del mondo di rugby. Le luci sono la prevista vittoria contro la Namibia 47-22, senza affanni, col punto di bonus (7 mete) che vale il primo posto del girone B, in una gara dal risultato mai in discussione chiusa già a inizio ripresa.Le ombre sono la tariffa non rifilata alla cenerentola del Mondiale. Una Namibia sempre sconfitta in 20 partite iridate dal 1999, nelle quali solo una volta ha segnato più punti di ieri: 49-25 contro le Figi nel 2011, ma sole 2 mete contro le 3 rifilare agli...