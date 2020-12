RUGBY

(eg) La possibilità per il Benetton di restare al vertice della Challenge Cup, è stata negata dal Comitato dell'Epcr (tra i membri il padovano Andrea Rinaldo) che ha dato ai biancoverdi la sconfitta a tavolino (0-28) con i francesi dell'Agen. Alcuni casi di positività al Covid-19 nella rosa trevigiana (nomi non comunicati dal club per rispetto della privacy), sono la causa della decisione di annullare il match, valido per il secondo turno della rassegna e dare la vittoria all'avversario. Un'occasione persa, anche perché non si vedevano che possibilità avesse l'Agen, in coda al campionato francese, di vincere a Treviso. Stessa linea è stata tenuta per altre 4 gare di Champions Cup: Glasgow-Lione 0-28, La Rochelle-Bath 28-0, Tolosa-Exeter 28-0, Scarlets-Tolone 28-0. «Ciò non fa che confermare che questo è per noi un anno nero ha detto Amerino Zatta, presidente del Benetton . Dopo le 7 sconfitte in Pro14, ci stavamo risollevando in coppa col successo di Parigi, c'erano i presupposti per fare bene, ora la sconfitta crea delle difficoltà. Non resta che vincere ad Agen e in casa con lo Stade Français e poi sperare».

ROVIGO ANCORA KO

Nel Top 10 seconda sconfitta di seguito per il Rovigo, battuto a Piacenza, terza vittoria in tre gare per il Petrarca che ha vinto il derby con Mogliano, a valanga il Calvisano. Risultati: Petrarca-Mogliano 27-8, Lyons PC-Rovigo 21-16, Calvisano-Lazio 71-7, Colorno-Viadana 19-22, Fiamme Oro-Valorugby 16-27; Classifica: Rovigo 16, Calvisano 15, Mogliano 13, Petrarca, Lyons PC 12, Colorno 11, Valorugby, Viadana 10, Fiamme Oro 5, Lazio 0.

