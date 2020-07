RUGBY

È nato a Castelfranco Veneto, ha già indossato la maglia del Benetton Rugby a livello giovanile e ora ha questa opportunità da permit player. Manuel Zuliani, 20enne terza linea, da oltre un mese si sta allenando agli ordini di coach Kieran Crowley e del suo staff tecnico.

Come stanno andando i primi allenamenti con i Leoni?

«Queste prime settimane d'allenamento con i Leoni sono state molto dure e stanno andando molto bene, ci stiamo focalizzando più sulla palestra e fitness in campo, con alcuni esercizi di skills e tecnica individuale. Però maggiormente su fitness e palestra, per arrivare alle due partite con le Zebre in forma».

Hai già giocato con l'Under 18 del Benetton Rugby e adesso hai questa chiamata da permit player. Sei affascinato dalla possibilità di indossare la maglia della squadra della tua città?

«Due anni fa, prima di entrare nell'Accademia Nazionale Ivan Francescato, ho giocato con l'Under 18 del Benetton Rugby di cui ero il capitano. Mi affascina molto la possibilità di indossare la maglia della prima squadra, però c'è molto da lavorare e soprattutto devo imparare da questi giocatori che hanno molta esperienza e caps con la Nazionale. È un onore essere qui».

Quanto è importante per la tua crescita allenarti con grandi giocatori e uno staff tecnico di assoluta qualità?

«Per me è molto importante allenarmi con questi giocatori, hanno molta esperienza, spero di imparare molto da loro professionalmente e di affinare le mie qualità tecniche. Sicuramente allenarmi con uno staff tecnico di altissimo livello come questo mi aiuterà a crescere sia fuori dal campo, che soprattutto dentro il campo».

Quali sono le tue caratteristiche tecniche?

«Sinceramente mi sento più un flanker che un numero 8, perché ho delle caratteristiche che sono migliori nel breakdown e devo migliorare sicuramente le skills e l'esplosività»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA