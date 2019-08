RUGBY È cominciata con una notizia buona e due cattive l'avventura pre mondiale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYÈ cominciata con una notizia buona e due cattive l'avventura pre mondiale dell'Italia del rugby in Irlanda. Dove sabato a Dublino alle ore 15 (diretta su Rai 2, la Nazionale ci torna dopo anni di assenza) sfiderà l'Irlanda nel primo dei quattro test di preparazione della Coppa del mondo in Giappone. Esordio il 22 settembre a Osaka con la Namibia.VITTORIA DEI BABYLa buona notizia è la vittoria della selezione azzurra under 18, anch'essa in Irlanda, 28-23 a Dublino sull'Academy del Leinster. La formazione del ct rodigino Mattia Dolcetto,...