CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYDura sconfitta per il Benetton, battuto a Galway dal Connacht 41-5 nel secondo turno del Pro14. Treviso irriconoscibile e mai in partita: dopo il ko nel match d'esordio col Leinster (ma disputando una gara all'altezza), ieri il Benetton è incappato in una serata da dimenticare, subendo ben 6 mete, tre per tempo. Partita subito in salita: in soli 23' il Connacht buca ben 3 volte la difesa trevigiana incrementando il divario fin tanto da arrivare sul 22-0. Gli irlandesi hanni punito soprattutto in prima fase e il Benetton ha comunque messo...