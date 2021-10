Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RUGBYDue gare a Treviso e una a Padova. L'autunno caldo del rugby azzurro si giocherà per meta in Veneto. Tre gare su sei con impegnate tutte le nazionali: under 18, Italia A e maggiore. Un trittico da non perdere. Misurerà il valore dei nostro rugby a tutti i livelli.Si comincerà sabato alle 14,30 allo stadio Monigo di Treviso con Italia-Irlanda under 18. Ingresso libero, diretta sui canali social Fir. Le giovani speranze allenate da...