CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYDERBY: RECUPEROIL 17 MARZO(sc) Il meteo si è incaricato di fare chiarezza e di dettare nuove regole in tema di campionato di rugby. Lo stato del terreno di Villa Montalban e, soprattutto, le previsioni di nuove, copiose precipitazioni, hanno indotto Giancarlo Pasa, presidente della società gialloblù, a prendere contatto con l'omologo granata, Paolo Aspodello, per fissare una nuova data per il derby Belluno-Feltre, già in programma alla prima giornata della poule promozione. Si è convenuto di proporre alla Federazione il prossimo 17...