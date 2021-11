Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RUGBYDERBY AL PETRARCAALL'ULTIMA AZIONEIl Petrarca si vendica della finale scudetto vincendo contro Rovigo nello stesso modo in cui in giugno aveva perso: con una meta all'ultima azione. L'ha segnata Di Bartolomeo con un maul. Risultato finale 27-25 (pt 17-19, mete 3-1) nell'anticipo della 7ª giornata del Top 10 di rugby, prima partita del trittico veneto. È stato un derby giocato intensamente, anche se pieno di errori. Rovigo in vantaggio...