CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYCRUSADERSCAMPIONII neozelandesi Canterbury Crusaders si confermano per il secondo anno consecutivo campioni del Super Rugby battendo 37-18 i sudafricani Lions nella finale a Christchurch. Per i Crociati è il nono titolo dal 1998 (nessuno come loro), per i Leoni la terza finale di fila persa. Marcatori: Crusaders, m. Tamanivalu, Havili, Drummond, S. Barrett, 3 cp. e 4 tr. Mo'unga; Lions m. Brink, Marx, 2 cp., 1 tr. JantjiesGINNASTICA ARTISTICAITALIA SOLO SESTAORO ALLA RUSSIA(v.zag.) A Glasgow, agli Europei di ginnastica artistica,...