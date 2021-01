RUGBY

C'è una vittoria da riportare a Roma. È l'obiettivo numero uno dell'Italia nel ventiduesimo 6 Nazioni che scatta all'Olimpico sabato 6 febbraio contro la favoritissima Francia. Il presidente della Fir, Alfredo Gavazzi, lo dice senza giri di parole durante il lancio del torneo avvenuto on line dal salone del Coni di Roma. «Affrontiamo un 6 Nazioni scombussolato dalla pandemia - ha detto il presidente uscente della Federugby -. Presentiamo un'Italia giovane, con tanta voglia di riportare una vittoria a Roma già in questa edizione, ben sapendo qual è la forza dei nostri avversari. Sarà un banco di prova importante per un gruppo di giocatori che ci accompagnerà per molto tempo, abbiamo bisogno di vedere la nostra crescita».

Il ct Franco Smith, subito catapultato tra i venti insidiosi di un cambio generazionale tardivo e complicato, deve fronteggiare continue emergenze. In primis la clamorosa rinuncia alla convocazione del gioiello azzurro Matteo Minozzi (ufficialmente per stanchezza mentale che non consente all'estremo padovano di affrontare con serenità i due mesi di bolla anti-covid a cui il 6 Nazioni obbliga) che si aggiunge alla grave assenza per infortunio del numero 8 Jake Polledri, l'erede di Parisse.

Su Minozzi, Smith non chiude le porte: «Rispetto la scelta di Matteo che con sincerità ha detto di non poter dare tutto alla squadra. Le nuove generazioni sono cresciute nel professionismo, non sono abituate alle difficoltà di un tempo, quando per un tour estivo si stava lontani da casa molte settimane. Avrà modo di riprendersi e dare tutto, io non chiudo mai le porte». Dipenderà molto anche dalla concorrenza, dovrà riconquistarsi il posto con i denti e le prestazioni nel suo club (le Wasps), dove da da un po' non gioca titolare: «Guardiamo il lato positivo di questa rinuncia - osserva il ct - che offre ad altri giocatori l'occasione di mettersi i luce. Se sapranno sfruttarla Matteo dovrà entrare in competizione con loro per tornare in azzurro, e questa concorrenza sarà positiva. In ogni caso Minozzi fa sempre parte del nostro piano».

Capitolo Polledri. Oltre al terza linea del Gloucester è assente per infortunio anche Steyn, l'altro numero 8 azzurro. A questo punto o si adatta al ruolo di timoniere del pacchetto uno tra Ruzza, Negri e Mbandà o si scommette sul giovane talento del Benetton Michele Lamaro. E il ct è pronto a lanciarlo da titolare, forse già con la Francia: «Se chiedete a lui vi risponderà che è prontissimo. In effetti a Treviso ha fatto grandi passi avanti, ha dimostrato di poter giocare numero 8. È un leader naturale, sarà di grande aiuto in campo al capitano Bigi. Abbiamo 10 giorni per fare un percorso insieme prima della Francia e valutare cosa fare».

BREX E IOANE

La convocazione del centro argentino Ignacio Brex, che si aggiunge al recentissimo inserimento dell'altro equiparato Monty Ioane, immette fisicità e potenza nella linea veloce azzurra: «Con loro aggiungeranno qualcosa al nostro Dna - spiega Smith - che è fatto di duro lavoro, fisicità, intensità e velocità. Quando sono arrivato le nostre percentali erano più basse in questi aspetti rispetto agli avversari. Ora stiamo riducendo il gap. Brex è un giocatore molto fisico e competente nel suo ruolo. Ioane è il nostro x-factor. A livello internazionale, con gli spazi ridotti che ci sono, è importante avere uomini che saltino l'avversario nell'uno contro uno e lui lo sa fare come del resto Trulla, Sperandio e Padovani».

Il presidente del Coni Giovanni Malagò (con lui presenti il sindaco di Roma Virginia Raggi, Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, e Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia) ha auspicato «una Nazionale protagonista nel 6 Nazioni anche per i valori e i temi sociali legati al rugby e all'atmosfera che ha creato nel corso degli anni». Smith non si tira indietro: «Non sono venuto qui per partecipare, voglio fare la differenza. Ma per farlo dovremo lavorare duro».

Antonio Liviero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA