RUGBYBasta con l'edulcorata narrazione portata avanti per anni dai precedenti vertici federali. Secondo la quale l'Italia del rugby aveva raggiunto una soddisfacente profondità della rosa per affrontare i suoi impegni. La verità è un'altra: «Per come siamo attualmente, non abbiamo abbastanza giocatori di livello internazionale». Punto.L'hanno detto praticamente all'unisono il presidente della Federugby Marzio Innocenti, il responsabile...