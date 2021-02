RUGBY

Argos Petrarca Padova inarrestabile. Oltre che imbattuto ora è primo in classifica non solo virtualmente, viste le 4 partite da recuperare, ma realmente a pari merito con il Rovigo, perché l'equilibrio negli scontri diretti (due pareggi) sottrae punti preziosi alle rivali. È il verdetto della 12ª giornata del Top 10 di rugby, posticipata come la prossima alla domenica per evitare la coincidenza con un Sei Nazioni partito come peggio non poteva per la (troppo) giovane Italia: ko 50-10 con la Francia.

Il Petrarca come previsto passa senza difficoltà 36-6 sul campo dell'Hbs Colorno del nuovo assistant trevigiano Andrea Cavinato all'ennesimo ritorno in pista dopo le esperienza di Calvisano (due scudetti), Padova, Mogliano, Zebre e Nazionali giovanili. Primo tempo più equilibrato, secondo dove i padovani prendo il largo con la doppietta del promettente trequarti Giulio Colitti. Gli 11 punti al piede di Cameron Lyle che fanno sfondare al britannico il tetto dei cento punti in campionato: con 104 è secondo solo a Farolini del Valorugby (110). Importante ritorno dall'infortunio per il tallonatore Engjel Makerlara, in campo 52'. Altri 80' per Lorenzo Cannone, terza linea classe 2001 escluso dall'Italia under 20 perché non ha firmato il nuovo Regime federale per i giovani usciti dall'Accademia Fir e non perché le sue prestazioni non siano ritenute non all'altezza. Un caso clamoroso, pare destinato ad allargarsi ad altri.

Alla pari merito con i padovani, ma con solo una gara da recuperare, la Femicz Rovigo si fa fermare 16-16 dal Valorugby al Battaglini che senza pubblico, come Twickenham per l'Inghilterra, non è più un fortino. Dopo un primo tempo dove meritava di andare oltre break di vantaggio (9-3), Rovigo si fa rimontare e si salva nella ripresa grazie a una stoica difesa e a due miracoli del suo capitano san Matteo (Ferro): una meta da maul e le mani in ruck per forzare al fallo i rivali nell'ultima tambureggiante azione del Valorugby.

Fiamme Oro-Calvisano finisce 12-12 con i Poliziotti del coach trevigiano-neozelandese Toni Green al primo risultato utile dopo quattro scontri diretti. Mogliano generoso: batte 23-16 a Lazio fanalino di coda concedendole il primo punto in classifica. Due sole le mete più 13 punti del cecchino Brian Ormson

Ivan Malfatto

