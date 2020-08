ELEZIONI FEDERALI

Il voto no. Nel rugby si scatena la guerra delle elezioni ritardate. Il presidente delle Fir Alfredo Gavazzi risponde picche alla richiesta del presidente del Comitato regionale veneto Marzio Innocenti, che in una intervista al Gazzettino, ha chiesto con forza di votare alla scadenza naturale del mandato quadriennale senza il rinvio a conclusione dei Giochi Olimpici spostati di un anno per la pandemia. E ora Innocenti, che è tra i candidati annunciati alla presidenza della Fir, di fronte alla chiusura di Gavazzi, si rivolge direttamente al numero uno del Coni, Giovanni Malagò.

Gavazzi, senza citare Innocenti, ha affidato a una nota ufficiale la sua posizione, chiarissima fin dalle premesse: «In un momento storico senza precedenti per il rugby italiano e il Paese, devo mio malgrado rilevare come una ristretta componente del movimento ravvisi l'impellenza di convocare l'assemblea ordinaria elettiva». «Da dirigente sportivo, imprenditorie e appassionato - spiega - sono convinto che le priorità oggi siano ben lungi dal riguardare la composizione del Consiglio o l'urgenza con il quale questo sembri dover essere rinnovato. Rispetteremo le indicazioni del Ministero dello sport e del Coni in tema di rinnovo delle cariche federali, ma posso affermare con orgoglio che il consiglio che ho il privilegio di presiedere ha operato con misura, senso di responsabilità, unità e coerenza negli ultimi travagliati mesi della pandemia. La situazione, considerato il protrarsi delle tempistiche della Legge Delega per la riforma dello sport, ci impone di continuare ad operare a salvaguardia del sistema rugbistico italiano».

Il presidente della Fir elenca anche altri motivi contro il voto subito: «Le priorità del momento presuppongono una profonda conoscenza del panorama internazionale e nazionale. Un'importanza primaria hanno, sia sportivamente che economicamente, la conclusione del Sei Nazioni, la revisione del calendario globale e il Sei Nazioni 2021. Temi che richiedono continuità».

Innocenti non ci sta. Secondo lui il rugby italiano ha bisogno, invece, di votare al più presto: «Solo Gavazzi - dice - può pensare che sia una ristretta minoranza a volere le elezioni in autunno. È invece la stragrande maggioranza che le vuole, a fronte dell'emergenza della situazione. Che non è solo legata alla pandemia ma prima ancora alla crisi tecnica di un movimento la cui Nazionale maggiore da anni non vince una partita del Sei Nazioni. Solo un governo con pieni poteri e non scaduto, può affrontare adeguatamente la situazione. Gavazzi può raccontare la favole che vuole. Ma ad oggi le squadre del Top 12 non sono in grado di programmare nulla, non sanno quando ripartiranno e se saranno in condizione di farlo. Questi sono i fatti».

Innocenti è passato all'azione. «Ho inviato un mail a Malagò - rivela- chiedendogli di intervenire per chiarire se le elezioni federali siano da ritenere un fatto secondario come sostiene Gavazzi. E ho attivato i canali per arrivare al Ministro dello Sport Spadafora. Con il mio gruppo andremo avanti incontrando i club. Sarebbe un bel segnale se le società, a cominciare dalle più grosse, prendessero l'iniziativa per autoconvocare l'assemblea elettiva».

