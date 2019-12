RUGBY

(a. li.) Piove su Parma e il meteo per oggi non prevede nulla di buono. Il primo derby stagionale del Pro14 più che una vetrina tecnica in vista del Sei Nazioni alle porte promette di essere una battaglia fisica senza quartiere. Il Benetton ha l'obiettivo di fare il pieno di punti tra la partita di oggi e quella di ritorno, sabato prossimo a Monigo, per dare alla classifica un volto coerente con le proprie ambizioni. I Leoni sono sesti a un punto dal Cardiff e a sette dagli Scarlets, avendo sperperato più di qualche ghiotta occasione. «Noi abbiamo una prerogativa, quella di non accontentarci mai - avverrte il pilone-tallonatore Federico Zani che oggi con la maglia del Benetton sarà in campo nella sua Parma . L'obiettivo per noi è sempre quello di lavorare duro, sacrificarsi, limare quei dettagli che alla fine possono fare la differenza».

Le Zebre gonfiano il petto. Sono ultime in classifica ma fiutano la possibilità di aggiungere un'altra vittoria a quella conquistata a Newport per cominciare a togliersi di dosso l'etichetta di perdenti. Edoardo Padovani ci crede, eccome. Per l'estreno veneziano sarà un derby nel derby visto che affronterà la franchigia veneta: «Arriviamo confidenti a questa partita - dice il trequarti azzurro - Stiamo creando delle buone occasioni in attacco, ma stiamo anche migliorando nel sistema difensivo. È chiaro che loro vogliono la vittoria quanto noi, ma penso che dopo tanti sforzi le Zebre si meritino di vincere. Abbiamo una bella chance».

Sotto gli occhi del neo ct ad interim Franco Smith si sfideranno 28 azzurri. Tanti duelli per un posto nei Sei Nazioni. Crowley ripropone Tavuyara al centro in coppia con Morisi, due ali fisiche (l'ex Sarto ed Esposito) e affida la regia all'irlandese Keatley (il mediano di mischia sarà Duvenage), abituato a gestire le partite sui campi pesanti. Tra le Zebre occhi puntati su Violi che cerca di tornare ai giorni migliori dopo un grave infortunio.

