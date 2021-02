RUGBY

(a.l.) Dopo i 50 punti (7 mete a 1) incassati nell'esordio dalla Francia, l'Italia torna in campo oggi a Twickenham nella seconda giornata del 6 Nazioni. Una partita ancora più complicata, non tanto per il palcoscenico, vista l'assenza di pubblico, quanto per il fatto che l'Inghilterra ha perso la prima in casa contro la Scozia. «Sarà una partita completamente diversa rispetto a quella che ha giocato la Scozia - dice il ct azzurro Franco Smith -. Abbiamo il nostro piano di gioco per questo match. La squadra si è allenata molto bene in settimana». Smith sa che si troverà di fronte non solo un avversario forte: «La sconfitta dell'Inghilterra in casa contro la Scozia, dopo 38 anni, caricherà ulteriormente la squadra di Jones. Noi dovremo mostrare la migliore versione di noi stessi». Due le novità: Lovotti pilone sinistro e Canna che torna primo centro con Brex slitta al posto dell'infortunato Zanon. Il capitano Luca Bigi assicura che la bastosta con la Francia non ha lasciato il segno: «Abbiamo recuperato fisicamente e mentalmente». Il programma di oggi è completato da Scozia-Galles (17.45 Motortrend, canale 59). Domani Irlanda-Francia.

FORMAZIONI

INGHILTERRA: 15 Daly; 14 Watson, 13 Slade, 12 Farrell (cap), 11 May; 10 Ford, 9 Youngs; 8 B. Vunipola, 7 Curry, 6 Lawes; 5 Hill, 4 Itoje; 3 Sinckler, 2 Cowan-Dickie, 1 M.Vunipola. A disposizione: 16 George, 17 Genge, 18 Stuart, 18 Ewels, 19 Earl, 20 Willis, 21 Robson, 21 Malins. All. Jones

ITALIA: 15 Trulla; 14 Sperandio, 13 Brex, 12 Canna, 11 Ioane; 10 Garbisi, 9 Varney; 8 Lamaro, 7 Meyer, 6 Negri; 5 Sisi, 4 Lazzaroni; 3 Riccioni, 2 Bigi (cap), 1 Lovotti. A disposizione: 16 Lucchesi, 17 Fischetti, 18 Zilocchi, 19 Cannone, 20 Ruzza, 21 Palazzani, 22 Allan, 23 Mori. All. Smith

Arbitro: Mike Adamson (Scozia)

In tv: 15.15 DMax (canale 52).

