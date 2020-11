RUGBY

A 20 mesi dall'ultima apparizione in Nazionale Leonardo Ghiraldini torna in lista gara nella prima sfida di Autumn Nations Cup, domani a Firenze contro la Scozia (13.45 su Mediaset Canale 20). Il tallonatore padovano, 104 presenze in maglia azzurra, partirà dalla panchina, con la maglia numero 16 e con ogni probabilità entrerà nella ripresa. Dopo l'operazione al ginocchio e il recupero a tempo di record per la Coppa del Mondo in Giappone, ha visto sfumare la possibilità di rientrare nell'ultima partita con la Nuova Zelanda annullata a causa del tifone Hagibis. In scadenza di contratto col Tolosa, l'avanti padovano si era accasato a stagione in corso con il Begles-Bordeaux ma stavolta si è messa di mezzo la pandemia. Questa estate il ct Smith lo ha convocato da svincolato, come uomo di esperienza. Ora l'occasione di rivedere il campo dopo 20 mesi di sofferenza.

Nell'Italia debutta il baby Trulla (unico del Top 10) all'ala, con Zanon al secondo cap da centro a fianco di Canna. Confermata la mediana Violi-Garbisi: 15 Minozzi, 14 Trulla, 13 Zanon, 12 Canna, 11 Bellini, 10 Garbisi, 9 Violi, 8 Polledri, 7 Steyn, 6 Negri, 5 Cannone, 4 Lazzaroni, 3 Zilocchi, 2 Bigi, 1 Fischetti. A disposizione: 16 Ghiraldini, 17 Ferrari; 18 Ceccarelli, 19 Meyer, 20 Mbandà, 21 Varney, 22 Allan, 23 Mori.

