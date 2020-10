RUGBY 6 NAZIONI

LA FORMAZIONE

DELL'IRLANDA

PER IL MATCH CON L'ITALIA

L'Irlanda ha annunciato la formazione per l'incontro di sabato a Dublino contro l'Italia (ore 16.30) valido per il recupero della quarta giornata del Sei Nazioni. Si giocherà nonostante sia stato decretato il lockdown. Sono quattro gli esordienti, con l'ala Hugo Keenan e il terza linea Will Connors in campo dal primo minuto mentre Ed Byrne e Jamison Gibson Park andranno a caccia del loro primo cap partendo dalla panchina. Jonny Sexton, capitano dei verdi, divide la cabina di regia con un altro veterano, Conor Murray. La formazione: 15 Jacob Stockdale; 14 Andrew Conway; 13 Garry Ringrose; 12 Bundee Aki; 11Hugo Keenan; 10 Jonathan Sexton; 9 Conor Murray; 8 CJ Stander; 7 Will Connors; 6 Caelan Doris; 5 James Ryan; 4 Tadhg Beirne; 3 Andrew Porter; 2 Rob Herring; 1 Cian Healy.

FORMULA 1

PORTOGALLO, AUTODROMO

CON CAPIENZA RIDOTTA

Il governo portoghese ha dichiarato che consentirà a 27.500 fan di partecipare al primo gran premio di Formula Uno a Portimao nel fine settimana. Il circuito dell'Autodromo Internacional do Algarve ha una capacità di 90.000 spettatori. Tuttavia, a causa della pandemia di coronavirus, un numero ridotto di posti sarà disponibile tra domani e domenica. All'ultima gara, al Nuerburgring in Germania l'11 ottobre, 13.500 fan hanno visto Lewis Hamilton eguagliare il record di 91 vittorie di Michael Schumacher. L'inglese può conquistare il possesso esclusivo del record vincendo domenica a Portimao. La Formula 1 torna in Portogallo per la prima volta dal 1996, quando il pilota canadese Jacques Villeneuve vinse con una Williams a Estoril.

CALCIO SERIE C

PALERMO, 10 POSITIVI

RINVIATA LA PARTITA

La Lega Pro ha disposto, a tutela della salute, l'immediato rinvio a data da destinarsi della partita

Palermo-Turris, in programma ieri e valida per il campionato di Serie C. In mattinata erano stati trovati positivi al Covid nove calciatori della squadra rosanero più l'allenatore Roberto Boscaglia.

