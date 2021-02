GLI AFFARI

Opportunità low cost. Preferibilmente, senza mettere un euro. È stato questo il refrain del calciomercato invernale che si è chiuso, ieri, senza particolari sussulti ed emozioni. Con un budget ridottissimo, ma anche con poche idee e spunti, le trattative hanno seguito sempre di più le necessità economiche rispetto alle richieste degli allenatori. Ad esempio, Pirlo avrebbe voluto una quarta punta esperta e pronta all'uso. Ma il club bianconero ha preferito puntare su una soluzione casalinga con Kulusevski all'occorrenza più avanzato. Tra l'altro, l'immobilismo della Vecchia Signora è stato certificato da un dettaglio che è sfuggito a pochi: per la prima volta, dopo tanto tempo, nessun dirigente bianconero è stato avvistato allo Sheraton di Milano, sede ufficiale delle trattative.

EMILIANI SHOW

Presente invece Giovanni Carnevali, alle prese con la telenovela Scamacca fino alle 18. Dopo il no al Parma, diretta concorrente del Genoa, l'ad neroverde ha preferito lasciare il giovane attaccante in prestito ai rossoblu fino a giugno. Una mossa, questa, che ha obbligato i ducali a virare sullo svincolato Pellé, reduce dalla Cina. Colpo finale anche per il Bologna con Antov, difensore bulgaro classe 2000 preso dal Cska Sofia, e del Crotone con Ounas, l'esterno 24enne di proprietà del Napoli.

Dopo un'estate vissuta nell'illusione che la crisi economica fosse di passaggio, molti club della Serie A si sono scontrati quindi con le oggettive difficoltà economiche. Evidenziando però anche una pigrizia al tavolo degli affari. Perché con la formula giusta, un po' di pazienza e conoscenza, si sarebbero potute trovare soluzioni decisamente più affascinanti. Il confronto con gennaio 2020 è spietato. Oltre 200 milioni di euro spesi contro i circa 70 di questa finestra caratterizzata, tra l'altro, dalla valutazione eccessiva di Rovella. A pochi mesi dalla scadenza del contratto, il centrocampista 19enne è stato messo a bilancio per 18 milioni più 20 di bonus nell'ambito di un mega affare che ha portato Portanova e Petrelli in Liguria. L'ennesima operazione in grado di far respirare i rispettivi bilanci e di consolidare l'ottimo rapporto tra le due società, dopo i trasferimenti di Perin, Sturaro, Pjaca e Luca Pellegrini.

RINFORZO PER DIFRA

Tra i protagonisti dell'ultimo giorno spicca Rugani. Il difensore di proprietà della Juventus non si è ben ambientato in Francia, e così ha lasciato il Rennes per trasferirsi in prestito al Cagliari di Di Francesco. Nulla di fatto con Bologna, Parma e Torino. Dopo un lungo tira e molla, l'ex centrale dell'Empoli è riuscito nel pomeriggio a trovare l'intesa totale con il presidente Giulini. Ed è stato proprio il mercato delle squadre più in difficoltà ad animare questa sessione. Parma, Cagliari, Torino, Genoa, Benevento: sono loro le regine del calciomercato invernale, con Milan e Roma uniche big ad impreziosire la rosa grazie ad innesti mirati e oculati.

Eleonora Trotta

