RUGBY

ROVIGO Il nono turno di Top12 rafforza il primato della FemiCz Rovigo, ancora imbattuta e lanciata verso il titolo di campione d'inverno a due turni dal giro di boa. Al Battaglini i Bersaglieri, reduci dalla vittoria della Coppa Italia sul Petrarca, hanno superato 29-8 un ostico Mogliano al termine di un derby veneto caratterizzato dal campo molto pesante. Dopo una buona partenza degli ospiti, che frutta solo tre punti al piede di Ormson, i rossoblù salgono in cattedra trovando il primo vantaggio con un guizzo di Vian. Poi un preciso drop di Menniti-Ippolito (man of the match) e i toccati di Mastandrea e Pavesi mettono in cassaforte il match. Il rosso rimediato da Canali nella ripresa consente al Mogliano di trovare la meta dell'orgoglio, ma non impedisce al Rovigo di centrare il bonus con Ruggeri.

FRENA IL VALORUGBY

Aumenta il vantaggio dei rossoblù sul Valorugby Emilia, secondo in classifica ma ora distante quattro lunghezze. Pirotecnico il 30-30 maturato sul campo delle Fiamme Oro. Equilibrio già alla fine del primo tempo con le mete cremisi di Quartaroli e Bianchi, bilanciate da quelle emiliane di Chistolini e Bertaccini. Kudin e Azzolini portano in fuga i poliziotti a inizio ripresa ma un toccato di Majstorovic e la precisione al piede di Farolini fissano il pareggio finale. L'altro big match di giornata premia i campioni d'Italia del Calvisano che superano il Petrarca Padova col punteggio di 23-15. Garbisi in apertura, poi assolo dei gialloneri che infilano due piazzati con Pescetto e sfondano con le mete di Wessel e Mori a cavallo tra i due tempi. Troppo tardiva la rimonta dei patavini con le mete allo scadere di Mancini Parri e Fadalti.

Paolo Romagnolo

RISULTATI: FemiCz Rovigo-Mogliano 29-8, Kawasaki Robot Calvisano - Argos Petrarca 23-15, Fiamme Oro-Valorugby Emilia 30-30, I Medicei-Lazio 32-0, Lafert San Donà- IM Exchange Viadana 20-20, HBS Colorno-Sitav Lyons 29-22. Classifica: Rovigo 41 Valorugby 37, Calvisano 34, Fiamme Oro 33, Petrarca 28, Mogliano 20, San Donà 17, Viadana e Medicei 15, Colorno 14, Lyons 9, Lazio 6.

