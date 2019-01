Rovigo travolgente aggancia il Petrarca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYQuattro squadre in un punto, al comando le venete Argos Petrarca e Femi CZ Rovigo, dietro, di una lunghezza, Calvisano e Valorugby Emilia, non lontane le Fiamme Oro. Dopo la prima giornata di ritorno, la lotta al vertice del Top12 è sempre più concitata. Tutte vincenti le prime 5 della classifica, con Rovigo che ha travolto 61-24 la Lazio a Roma, mettendo le cose in chiaro già al termine del primo tempo, chiuso sul 35-7. Nove mete rodigine, con doppiette di Cioffi e Odiete. Più sofferta la vittoria del Petrarca nel derby col...