Rovigo solo in vetta il Petrarca cade nel big match

RUGBY

Il 2019 si chiude con la FemiCz Rugby Rovigo in vetta alla classifica del Top12. Dopo il settimo turno, giocato ieri, i Bersaglieri si sono scrollati di dosso la compagnia del Kawasaki Robot Calvisano e del Valorugby Emilia grazie al punto di bonus offensivo conquistato in casa contro l'IM Exchance Viadana, battuto 31-10.

Vittoria non scontata, quella dei Bersaglieri, sconfitti recentemente dai mantovani nella semifinale di ritorno di Coppa Italia (qualificazione rossoblù grazie al largo successo dell'andata). A scavare il break le mete di Moscardi e Odiete nel primo tempo; poi nella ripresa tris di Citton e nuovo toccato di Odiete a un minuto dal termine per il fondamentale punto aggiuntivo. Onore giallonero salvo grazie ai punti messi a segno da Ceballos (un penalty e una meta trasformata).

Nel big match di giornata il Valorugby ha superato l'Argos Petrarca Padova 24-18. Partita equilibrata per tutti i primi 40', con l'iniziale meta di Paletta pareggiata da un toccato di Coppo (nel mezzo piazzato di Garbisi); a inizio secondo tempo doppia fiammata del Diavoli con le marcature di Panunzi e Farolini. Nel finale meta di Carnio che regala il punto di consolazione ai patavini, al secondo ko in campionato e scivolati al quinto posto in classifica.

Vittoria da soli quattro punti anche per il Calvisano, che tra le mura amiche hanno regolato il Mogliano Rugby 23-10. La precisione al piede di Pescetto (tre piazzati) e una meta di Mori danno ai gialloneri l'iniziale vantaggio. La marcatura di Ferraro a inizio ripresa sembra riaprire la disputa ma il secondo toccato bresciano di Panceyra Garrido al 52' riallarga definitivamente la forbice e assicura ai campioni d'Italia un successo che consente di rimanere in scia al Rovigo.

SAN DONÀ IN RIMONTA

Le Fiamme Oro sudano le proverbiali sette camicie per sfuggire agli artigli dei Lyons. Alla caserma Gelsomini finisce 36-35. Mattatore dell'incontro Ugo D'Onofrio, autore di ben tre mete tra cui quella decisiva a due giri di lancette dal fischio finale. Pesante successo casalingo del Lafert San Donà sui Toscana Aeroporti i Medicei. Un 17-7 in rimonta frutto delle mete veneziane di Iovu e Reeves, che mantiene i biancocelesti in settima piazza. I toscani, invece, scivolano all'ultimo posto in coabitazione con la Lazio, battuta 25-22 da un Colorno che centra il secondo successo consecutivo.

Paolo Romagnolo

