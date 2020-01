Rovigo piega la Lazio nella ripresa

Il Rovigo apre in fanfara il nuovo anno vincendo sul campo della Lazio l'anticipo dell'ottava giornata (17-39). I rossoblù conservano così il primato e l'imbattibilità.

Il primo tempo è stato equilibrato sul piano del punteggio. La FemiCz si è presto portata avanti 8-0 grazie alla meta di Citton (6') e a un cp di Menniti Ippolito. Ma al 18' i laziali hanno risposto con la meta di Cozzi aprendo un'altalena nel punteggio con Angelini e Milan a schiacciare oltre la linea negli ultimi 10' del primo tempo chiusosi 14-18.

La squadra di Umberto Casellato ha fatto la differenza nella ripresa prendendo il controllo delle operazioni e conquistando il punto di bonus offensivo con una doppietta dell'ala Cioffi imitato dal mediano di mischia Citton (anche per lui due mete). Il tecncio rossoblù Casellato soddisfatto a metà a fine partita: «Nel primo tempo abbiamo subito la loro aggressività, ma nella ripresa abbiamo reagito segnando delle mete pregevoli. Una vittoria comunque importante in vista della finale di Coppa Italia contro il Petrarca»

Tra le partite di oggi spicca il derby veneto Petrarca-San Donà.



Programma: ore 15, Exchange Viadana-Kawasaki Robot Calvisano,

Valorugby Emilia-Hbs Colorno, Mogliano- Fiamme Oro, Argos Petrarca-Lafert San Donà, Sitav Piacenza Toscana Aeroporti I Medicei.

Classifica: Femi-Cz Rovigo* 36 punti; Kawasaki Robot Calvisano, Valorugby Emilia 30; Fiamme Oro 26; Argos Petrarca 24; Mogliano 19; Lafert San Donà 15; HBS Colorno 10; IM Exchange Viadana 9; Sitav Rugby Lyons Piacenza 7; S.S. Lazio Rugby 1927*, Toscana Aeroporti I Medicei 6. Rovigo e Lazio hanno disputato una partita in più.

