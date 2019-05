ROVIGO, LA LEZIONE PIÙ DURA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYdal nostro inviatoCALVISANO The same old story, è sempre la stessa storia. Il malinconico blues delle finali perse contro il Calvisano continua a risuonare nella testa della FemiCz Rovigo. Per la quarta volta su cinque sfide nell'arco di sei anni (2014-2019) i Bersaglieri piegano la testa contro la loro bestia nera. Al San Michele i padroni di casa confermano i favori del pronostico, travolgono i rivali con un inequivocabile 33-10 in una gara dominata tatticamente, mentalmente e conquistano il settimo scudetto. È il sesto personale del...