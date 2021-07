Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RUGBYLa nuova stagione delle tre big del rugby veneto riparte insieme. Sono fissati per oggi i raduni del Benetton Treviso alla Ghirada in Urc (ex Pro 14), FemiCz Rovigo al Battaglini e Argos Petrarca Padova al Geremia in Peroni Top 10. Il Mogliano, terza veneta di campionato, inizierà il 28 luglio e punterà «come sempre a valorizzare tanti giovani - dice il suo allenatore Salvatore Costanzo - Ma nel mercato abbiamo fatto anche un pieno...