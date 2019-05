ROVIGO, DECIMA FINALE SCUDETTO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYBersaglieri re del derby nel fango. La FemiCz supera l'Argos Petrarca dopo 160' equilibrati giocati tutti sotto la pioggia gelida e vola in finale scudetto per la decima volta. La quinta in sei anni contro lo stesso avversario, il Calvisano. Appuntamento sabato alle 17,45 in casa dei rivali. A dare il viatico bene augurante i campione d'Italia rossoblù del 1979, che per i 40 anni hanno fatto passerella al Battaglini prima del match.Il Rovigo ieri ha vinto 18-9 la semifinale play-off di ritorno rompendo l'equilibrio non solo dell'andata...