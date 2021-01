RUGBY

La FemiCz Rugby Rovigo corre al fianco di Marzio Innocenti in vista delle elezioni federali del 13 marzo. Lo aveva già fatto quattro anni. È la prima grande società a schierarsi ufficialmente a fianco del candidato d'opposizione.

Secondo il presidente rossoblù Francesco Zambelli solo se il candidato di Renovatio Italia Rugby riuscirà a conquistare il vertice della Fir i Bersaglieri torneranno a sperare in quell'alto livello inseguito da anni. «Rovigo nel mondo del rugby ha un peso specifico importante ma abbiamo passato gli ultimi otto anni (quelli della presidenza di Alfredo Gavazzi, ndr) stando dalla parte sbagliata, riversando impegno e dedizione che alla fine sono risultati inutili ha spiegato Zambelli sabato a margine della vittoria dei rossoblù sul Colorno nell'8° turno del campionato Top 10 - Sono convinto che Innocenti sia il candidato migliore per guidare la Fir, se non altro per come è riuscito a rimanere agganciato al sistema pur da sconfitto dopo le ultime elezioni. Mi sento di appoggiare solo chi è in grado di ripromettere una rimodulazione dell'alto livello, in modo che la Rugby Rovigo possa sperare un giorno di raggiungerlo».

Sono sette i candidati in corsa per la presidenza Fir. Tre della maggioranza: Gavazzi, Nino Saccà e Paolo Vaccari. Quattro dell'opposizione: Innocenti, puntano allo scranno federale più alto Elio De Anna, Giovanni Poggiali e Gianni Amore. Un parco partenti affollato, che si assottiglierà mano a mano che ci si avvicinerà al 13 marzo, data delle elezioni. L'ipotesi, tutt'altro che remota, di un terzo mandato di Gavazzi potrebbe incidere sulle future decisioni di Zambelli, che precisa: «Non mi pongo più questo problema, semplicemente perché, se così dovesse essere, io avrei chiuso con il rugby. Non resterei a rincorrere chissà cosa per altri quattro o otto anni».

Zambelli quindi non ha scelto De Anna, pur essendo quest'ultimo un campione che ha segnato la storia del Rovigo (e azzurra) con i due scudetti degli anni 70. Ma ha scelto di essere il primo a uscire allo scoperto in Top 10. Qual è la situazione degli altri club a Nordest a due mesi dal voto, secondo la valutazione dello stesso Innocenti?

LE ALTRE SOCIETÀ

«La quasi totalità delle società di B e C in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino alto Adige mi appoggia - afferma il presidente del Comitato veneto della Fir - Da molto tempo lavorano al mio progetto. In serie A il Vicenza è con me, ha espresso anche il candidato al consiglio federale Luigi Battistolli. Altre società di A e di Top 10 so che mi appoggiano, ma è una scelta talmente importante che lascio ai singoli presidenti dei club tempi e modi eventualmente per ufficializzarla». Come ha fatto Zambelli per Rovigo.

E il Benetton Treviso, società numero uno del Nordest, unica in Pro 14? Ufficialmente non si è schierata. «Ci sono sette candidati - dichiara il suo presidente Amerino Zatta - Più di qualcuno è venuto a trovarmi, o con lui ho parlato al telefono. Sto ricevendo tutta una serie di programmi. Sceglieremo in base a quello più convincente». Innocenti sottolinea: «Mi sembra evidente che il Benetton non mi dia il suo appoggio, visto quanto è capitato nell'assemblea per l'elezione del delegato dei tecnici di Treviso».

IL BALLOTTAGGIO DEI TECNICI

Assemblea che stasera alle ore 20 a Villorba dovrebbe vedere l'epilogo dopo due sedute infuocate. Nella prima Alessandro Onori del Silea (candidato della lista Innocenti) aveva vinto per 70-64 su Giovanni Grespan del Benetton, ma è stata annullata per vizio di forma sulle deleghe. Nella seconda Onori aveva fatto il bis 104-103, ma il giallo della scheda in più comparsa al terzo riconteggio ha portato al 104-104 e al ballottaggio. Stasera chi lo vincerà? O ci sarà una quarta puntata?

Ivan Malfatto

Paolo Romagnolo

