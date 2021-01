Il Valorugby batte il Rovigo e lo sorpassa in testa al Top 10 con due partite ancora da recuperare. La squadra allenata da Manghi si è imposta di stretta misura (23-20) al Mirabello nel recupero della terza giornata.

Partono forte gli emiliani che scelgono la strada della concretezza e piazzano tra i pali cinque calci di punizione. Verso la fine del primo tempo trovano anche la meta con Rodriguez che finalizza all'esterno una lunga fase di pick and go. Farolini, autore di un'ottima partita ed eletto uomo del match, manca la trasformazione che porterebbe il Valo oltre il doppio break (20-6).

Nella ripresa arriva l'attesa reazione dei rodigini che però trovano di fronte una difesa ben organizzata che concede pochissimo. La squadra di Casellato deve attendere l'ora di gioco per imboccare la via della meta con una percussione di Lubian, sostenuto da Ferro. Farolini allunga dalla piazzola ma il Rovigo riprende il pallino del gioco e a 6 minuti dal termine arriva la meta di Ruggeri trasformata da Minniti-Ippolito che porta il ritardo a sole 3 lunghezze. L'arrembaggio finale però non porta altri punti ai bersaglieri che perdono il primato.

VALORUGBY-ROVIGO 23-20: 3' c.p. Farolini (3-0), 8' c.p. Farolini (6-0), 12' c.p. Farolini (9-0), 14' c.p. Menniti-Ippolito (9-3), 19' c.p. Farolini (12-3), 22' c.p. Menniti-Ippolito (12-6), 29' c.p. Farolini (15-6), 38' m. Rodriguez (20-6); st: 60' m. Lubian tr. Menniti-Ippolito (20-13), 64' c.p. Farolini (23-13), 74' m. Rossi tr. Menniti-Ippolito (23-20).

